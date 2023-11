112-nieuws: autobrand in Boxtel • afhaalrestaurant weer overvallen

In dit liveblog hielden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

23.38 Autobrand in Boxtel Een auto vatte gisteravond vlam aan de Kempenlandstraat in Boxtel. Het vuur werd rond halfelf ontdekt. De brandweer was snel aanwezig en kon de auto blussen. Het vuur woedde aan de voorkant van de auto. De politie onderzoek de brand kon ontstaan. De autobrand trok het nodige bekijks. Nadat de brandweer de motorkap had geopend kon het vuur volledig worden geblust. De brandweer had het vuur snel onder controle (foto: Sander van Gils/SQ Vision). De brandweer bluste de auto aan de Kempenlandstraat in Boxtel (foto: Sander van Gils/SQ Vision).