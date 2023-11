112-nieuws: autobrand in Boxtel • twee rijstroken A58 dicht na ongeluk

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

07.41 Twee rijstroken van A58 dicht Twee rijstroken van de A58 van Eindhoven richting Tilburg zijn rond halfacht vanochtend afgesloten bij Oirschot na een ongeluk. De afsluiting leidde rond kwart voor acht 's ochtends tot een vier kilometer lange file vanaf Best, goed voor vijftien minuten vertraging. Het verkeer moet over de vluchtstrook.

06.59 File op A50 De linker rijstrook van de A50 van Eindhoven richting Arnhem was van halfzeven tot kwart over zeven vanochtend afgesloten bij knooppunt Bankhoef na een ongeluk. De afsluiting leidde rond zeven uur 's ochtends tot een acht kilometer lange file vanaf knooppunt Paalgraven, goed voor een kleine twintig minuten vertraging. De afgesloten rijstroken zijn inmiddels vrijgegeven, maar rond kwart voor acht stond er wel nog altijd tien kilometer file vanaf Oss-Oost.

23.38 Autobrand in Boxtel Een auto vatte gisteravond vlam aan de Kempenlandstraat in Boxtel. Het vuur werd rond half elf ontdekt. De brandweer was snel aanwezig en kon de auto blussen. Het vuur woedde aan de voorkant van de auto. De politie onderzoek de brand kon ontstaan. De autobrand trok het nodige bekijks. Nadat de brandweer de motorkap had geopend kon het vuur volledig worden geblust. De brandweer had het vuur snel onder controle (foto: Sander van Gils/SQ Vision).