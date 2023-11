112-nieuws: bestelbussen botsen bij Boxtel • A58 vrij na ongeluk met truck

10.41

Bij een snelheidscontrole op de Sondervick in Veldhoven zijn gisteren 176 bestuurders bekeurd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 78 kilometer per uur. In totaal werden 1873 voertuigen gecontroleerd. Dat maakte de politie vanochtend bekend. De snelheidscontrole vond plaats tussen zes uur en halftwaalf 's ochtends. Op de Sondervick in Veldhoven geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.