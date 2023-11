Schoolindringer: verdachte is 19-jarige man • leerlingen erg geschrokken

11.07

In de omgeving van De Coppele en in Oisterwijk zelf gaat de jacht op de verdachte door. Ook een rechercheteam trekt na waar hij kan zijn. Het is voor de politie nog onduidelijk waar de man zich bevindt.

Eerder op de ochtend kwamen bij de meldkamer meldingen binnen van een verwarde man op een fiets in Oisterwijk. "Die had een soortgelijk signalement. We trekken na of het hem is en waar hij kan zijn."

De politie trekt meerdere tips na. Zo is een uur geleden een man uit een stadsbus in Tilburg gehaald door DSI-agenten. "Die had verder niks met dit incident te maken en kon daarna weer verder."