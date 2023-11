Explosie bij nachtclub: gevel vernield, omgeving door agenten afgesloten

Bij nachtclub Club Oxy in Tilburg heeft in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaatsgevonden. Een deel van de gevel is daarbij vernield. Ook is een glazen deur beschadigd geraakt. De politie heeft een deel van het Pieter Vreedeplein dinsdagochtend afgesloten.

De explosie vond plaats tussen half vijf en vijf uur. Forensische opsporing doet op dit moment onderzoek. Meer kan de politie dinsdagochtend nog niet zeggen. Eigenaren kijken toe

Wandelaars en fietsers kijken verbaasd op als ze bij het politielint worden tegengehouden. Een enkeling probeert nog onder het lint door te kruipen om snel naar de overkant te kunnen komen, maar wordt teruggefloten door handhaving. Anderen kijken naar de gevel van club Oxy. De deur is half vernield en de regels van de zijwand zijn in stukken gebroken. Op de grond liggen een paar brokstukken. “Het is wat, zeg”, zegt een man op een fiets. De eigenaren van de club staan vanachter het lint toe te kijken. Ze willen niet reageren. 'Kapotte muren'

Medewerkers van omliggende horecazaken hoorden 's ochtends wat er was gebeurd. “Toen ik hier kwam, dacht ik eerst dat het een grapje was. Maar ik moest omlopen van de politie. Toen zag ik de kapotte muren pas”, zegt een man. “Het ziet er niet best uit”, zegt een medewerker van een andere horecazaak. “Gelukkig was er niemand binnen toen het gebeurde. Dat was nog veel erger geweest.” Beide mannen kennen de eigenaren van Oxy niet. “Iedereen doet gewoon z’n eigen ding hier.”