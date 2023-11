Burgemeester over bedreiging basisschool: 'Je zag de angst in de ogen'

Burgemeester Hans Janssen zegt enorm geschrokken te zijn van de man die dinsdagochtend basisschool de Coppele in Oisterwijk binnendrong. Hij was mogelijk gewapend en gedroeg zich heel agressief. "Vanmorgen rond acht uur hoorde ik de sirenes en werd duidelijk dat het om een serieus incident ging. Vervolgens zijn we snel bij elkaar gekomen met het crisisteam. Dan hoor je de berichten en die zijn heel beangstigend."

Hoe heftig de situatie was, drong pas goed door bij de burgemeester toen hij de leerkrachten van de school sprak. "Zij hebben tegenover die agressieve man gestaan. Hij was heel onberekenbaar in zijn gedrag. Ze zijn enorm geschrokken", vertelt Janssen. "Bij hen zag je de angst in de ogen."

"Iedereen heeft veel steun aan elkaar."

Hij ging dinsdag bij de school langs om iedereen een hart onder de riem te steken. De leerkrachten zijn opgevangen in een nabijgelegen sporthal. "Het incident heeft veel impact gehad op de medewerkers van de school, de leerlingen en de ouders van de kinderen. We doen er alles aan hen zo goed mogelijk ondersteuning en begeleiding aan te bieden", zegt de burgemeester. "Ze hebben ook veel steun aan elkaar." De agressieve man drong 's ochtends het schoolgebouw aan de Willem de Zwijgerstraat binnen, kort voordat de lessen zouden beginnen. Daarna volgde een urenlange klopjacht door de politie, met een gewapend arrestatieteam en politiehelikopters die door de lucht cirkelden. Het schoolgebouw werd zorgvuldig onderzocht op mogelijke explosieven. Uiteindelijk werd de man 's middags door de politie gearresteerd in Oisterwijk. Waar precies, is niet bekendgemaakt. In de school is niet verdachts gevonden.

"Omwonenden zijn bang en boos, en dat is begrijpelijk en terecht."