112-nieuws: drie overvallers opgepakt • brand op zesde etage in Oss

16.22

In het appartementencomplex Sterrebos in Oss is vanmiddag brand uitgebroken. Het vuur greep om zich heen in een woning op de zesde verdieping. Rond kwart voor vier ging het brandalarm af. Bezoekers van het wijkcentrum op de begane grond moesten naar buiten. Ook de bewoners op de etage waar de brand uitbrak, werd gevraagd om voor de zekerheid even buiten af te wachten totdat de brand onder controle zou zijn. Lang hoefden de geëvacueerden niet te wachten. De brandweer kreeg het vuur snel in bedwang. Mogelijk is de brand veroorzaakt door een pan die te lang op het gasfornuis stond. Vanaf de begane grond is te zien dat het appartement zwartgeblakerd is.