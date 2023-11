112-nieuws: getuigen van overval gezocht • grote controle op A2

06.28

Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Vanaf Rosmalen staat tien kilometer file. De rijbaan is dicht. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond kwart over zeven weer vrij is.

Verkeer krijgt deze ochtend te maken met een flinke file