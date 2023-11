Man die fietser doodreed met 131 kilometer per uur wacht forse straf

Het was een dollemansrit bijna een jaar geleden in Tilburg. De 38-jarige Heuritus M.S. scheurde in zijn auto over de RIngbaan-Oost. Daarbij reed hij een man van 61 dood, een vrouw raakte zwaargewond. Vrijdag hoort de dader zijn straf. Tegen hem werd 9 jaar cel geëist.

De man reed op 21 december aan het begin van de middag met 131 kilometer per uur over de Ringbaan-Oost in Tilburg. Bij de kruising met de Gelrebaan reed hij door rood en knalde hij tegen een 72-jarige fietsster, die daarbij zwaargewond raakte. Vervolgens raakte zijn BMW X5 van de weg en reed hij op het fietspad een fietser (61) dood. Hij ramde daarna een huis en belandde via een geparkeerde auto weer op de rijbaan. Hij klom uit het wrak en ging ervandoor. Even verderop werd hij aangehouden. Doodslag en poging tot doodslag, vindt justitie. Naast de celstraf van 9 jaar eiste de officier van justitie ook dat hij 10 jaar niet mag rijden. Een forse eis voor een serie forse overtredingen. Ter vergelijking: de 22-jarige man uit Rotterdam die vorig jaar mei in Tilburg een 66-jarige man doodreed, kreeg vijf jaar cel. Hij reed met 117 kilometer per uur door de stad en scheurde langs de verkeerde kant van een verkeerszuil en reed een man dood die zijn hond aan het uitlaten was. De 38-jarige Heuritus M.S. maakte het nog bonter en overtrad zo’n beetje alle regels: Hij heeft nooit een rijbewijs gehad, maar slechts 11 rijlessen

Hij had softdrugs gebruikt, blijkt uit bloedanalyse

Hij droeg geen bril of lenzen ondanks zijn slechte zicht (-3,25 en -2,75)

Het verkeerslicht stond al 9,2 seconden op rood

Hij reed tussen de 117 en 145 kilometer per uur, waar je 50 mag

Hij dacht dat hij buiten de bebouwde kom reed

Hij zei dat er geen ander verkeer was, maar er stonden vier auto's voor het rode stoplicht De Tilburger was al een bekende van de politie en werd al eerder veroordeeld voor verkeersovertredingen. De man zit sinds het ongeluk op 21 december in de cel. De rechtbank doet vrijdag om één uur uitspraak in deze zaak.