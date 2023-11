112-nieuws: aanrijding trein met persoon in Weert • bromfietsdief opgepakt

16.51

Een 29-jarige man uit Antwerpen is gisterenmiddag het slachtoffer geworden van een beroving op een parkeerplaats aan de Princenhagelaan in Breda. De politie heeft dezelfde middag in Rotterdam een verdachte aangehouden, een 20-jarige Rotterdammer. Het slachtoffer had een afspraak om iets te kopen. In plaats van een deal, werd hij door twee mannen beroofd van zijn geld, vermoedelijk onder bedreiging van een vuurwapen.

De verdachten gingen er na de beroving in een auto vandoor. Op basis van het opgegeven kenteken kon de politie een uur later in Rotterdam iemand aanhouden. De verdachte is voor onderzoek en verhoor naar Breda gebracht en daar in de cel gezet. De auto waarin hij reed is voor onderzoek in beslag genomen. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.