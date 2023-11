112-nieuws: auto op z'n kant na botsing • bromfietsdief opgepakt

06.45

Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is bij Kerkdriel een ongeluk gebeurd. Dat zorgt voor een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht, vanaf knooppunt Hintham kom je in de file, dat meldt Rijkswaterstaat. Een berger is onderweg om twee betrokken voertuigen weg te halen. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk.