Veel regen en wind verwacht bij aankomst van Sinterklaas

Sinterklaas treft het niet dit weekend, tijdens zijn aankomst in Nederland. "Het wordt kletsnat", liet Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend weten. Bij alle Brabantse plaatsen die hij ook in Brabant bezoekt, is een regenmantel dus zeker geen overbodige luxe.

Deze vrijdag verloopt daarentegen grotendeels droog. Al startte de dag met op veel plaatsen in het zuiden en oosten van de provincie wat lichte regen of motregen. "Maar dat trekt geleidelijk naar het zuidoosten weg. We houden wel veel grijzigheid over. Misschien zien we 's middags eventjes de zon. Daarbij wordt het een graad of 8."

"Het gaat zaterdagmiddag echt flink doorregenen."