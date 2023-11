Sander en Rutger willen een baby en iedereen kan de zoektocht volgen

Kwetsbaar, eng en hoopvol: zo voelt Expeditie Wenspapa's voor Sander Boeren (30) en Rutger van den Aker (31) uit Den Bosch. Het stel wil dolgraag een kindje. Iedereen kan hun zoektocht naar een draagmoeder online volgen. "Het is de meest spannende expeditie van ons leven."

Het stel is nu vijf jaar bij elkaar. De kinderwens kwam tijdens het daten al ter sprake en nu zien ze ook een babyboom in hun omgeving. Rutger: "We hebben altijd het gevoel gehad heel graag een mini-mensje te willen. Ik hoop echt dat het ooit zo mag zijn", zegt hij voorzichtig, met twinkelende ogen.

"We hebben zoveel liefde te geven voor zo'n kleintje", glundert Sander. "Het is zo mooi om groot te brengen en te laten zien hoe mooi de wereld is. Met alle liefde die we in ons hebben."

Egypte, Jordanië of Costa Rica: de twee hebben samen al heel wat fraaie tripjes gemaakt, zo is te zien op de vele foto's en souvenirtjes in het huis. Dit is toch wel de avontuurlijkste expeditie. "Het is heel spannend hoe mensen reageren op je kinderwens." Op sociale media is homohaat nog altijd aanwezig. "Het is echt een drempel om het zo openbaar te vertellen, maar iedereen is heel enthousiast en liefdevol", merkt Rutger.

Natuurlijk zochten ze eerst in hun directe omgeving. Meerdere vrouwen dachten er serieus over na, maar het heeft nog niet tot iets geleid. "We zijn zeker niet de enige", merkte Sander op na een bijeenkomst met andere wensouders. Met hun website hopen ze het taboe te doorbreken. "Deel vooral je verhaal", zegt Rutger. "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg."