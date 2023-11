Vanavond is het zover: het Debat van het Zuiden bij Omroep Brabant

In aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen organiseert Omroep Brabant samen met Omroep Zeeland en L1 in Limburg zaterdagavond in Eindhoven het Debat van het Zuiden. Lijsttrekkers gaan met elkaar in debat over de belangrijkste kwesties voor onze regio. Het Debat van het Zuiden is live te volgen op alle kanalen.

De zeven lijstrekkers die over belangrijke kwesties in Zuid-Nederland gaan debatteren zijn Dilan Yesilgöz (VVD), Geert Wilders (PVV), Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66), Caroline van der Plas (BBB), Lilian Marijnissen (SP) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). Onderwerpen

In het debat wordt gesproken over onder meer migratie, bestaanszekerheid en het rapport Elke Regio Telt. Burgers in het zuiden van Nederland voelen zich niet goed vertegenwoordigd door Den Haag. Wat willen de lijsttrekkers eraan doen om de band met de regio te verbeteren? Het Debat van het Zuiden is zaterdagavond vanaf half acht live bij Omroep Brabant te volgen via televisie, website, app en sociale media. Rond negen uur loopt het debat ten einde. Op videoplatform Brabant+ en de website van Omroep Brabant begint daarna de nabeschouwing. Ook het landelijke themakanaal NOS Politiek en Nieuws zendt het debat live uit.