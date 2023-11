112-nieuws: pand bewaakt na vondst drugslab • dode man gevonden

07.05

In een huis aan de Gerard Doustraat in Eindhoven heeft de politie vanochtend rond zes uur een dode man gevonden. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, is niet duidelijk. Dit wordt onderzocht. "Alle scenario's staan op dit moment open", zo meldt de politie over dit onderzoek.

Rond zes uur meldde de politie een steekpartij aan de Gerard Doustraat. Het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk sprake is geweest van een steekpartij in het huis. De recherche en forensisch specialisten van de politie zijn rond kwart voor zeven onderweg naar het huis waar het slachtoffer werd gevonden. Op dat moment zijn agenten al bij het huis. Ook wordt er door de politie met zaklampen in een witte bestelbus op de hoek van de straat gekeken, zo ziet onze 112-correspondent.