112-nieuws: A2 deels dicht door spoedreparatie • auto botst op boom

Een automobiliste is zojuist op de Peelkant in Sint Anthonis tegen een boom gebotst. Ze raakte gewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw verloor waarschijnlijk de macht over het stuur. Er was geen ander voertuig bij de botsing betrokken. De politie doet op dit moment onderzoek op de weg.