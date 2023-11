112-nieuws: auto belandt op akker na uitwijkpoging • dode bij brand in huis

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06.03 Plaatselijk dichte mist Het KNMI waarschuwde vanochtend vroeg voor plaatselijk dichte mist in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg. Het zicht kon lokaal minder dan tweehonderd meter zijn. De plaatselijke dichte mist verdween aan het begin van de ochtend. Rond zeven uur 's ochtends werd code geel opgeheven.

05.20 Dode bij brand huis Oosterhout Bij een brand in een huis aan de Elsbeemd in Oosterhout is afgelopen nacht iemand overleden. Dat meldt de veiligheidsregio. Drie mensen raakten gewond. De brand werd rond drie uur 's nachts ontdekt en breidde zich snel uit naar een huis ernaast. De brandweer schaalde groot op om het vuur te bestrijden. Een iemand wist zich te redden door uit het raam van de eerste etage te springen. Twee mensen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Zij hadden het benauwd. Lees hier de details over de brand in Oosterhout. De vlammen sloegen uit het huis aan de Elsbeemd in Oosterhout (foto: Marcel van Dorst.Eye4Images).