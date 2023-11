Dode bij brand in huis Oosterhout, politie vermoedt brandstichting

Bij de brand in een hoekhuis aan de Elsbeemd in Oosterhout is maandagnacht iemand overleden. De politie heeft signalen dat de brand, die in twee huizen woedde, is aangestoken. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan door agenten in de buurt. Zij verzamelen onder meer camerabeelden.

De brand werd rond drie uur 's nachts ontdekt. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de bovenkant van het hoekhuis. Ademhalingsproblemen

Ook in het huis van de buren woedde brand. De vlammen waren te zien op de begane grond. De bewoners van dat huis konden op tijd wegkomen. Het gaat om een man, een vrouw en een 2-jarig kind. De man wist zich te redden door uit het raam van de eerste etage te springen. De man, vrouw en het kind zijn met ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis gebracht. Sterke benzinegeur

De brandweer schaalde groot op om het vuur te bestrijden. Rond het hoekhuis hing volgens een 112-correspondent een sterke benzinelucht. Na alle bluswerkzaamheden heeft de politie beide huizen aan de voor- en achterkant met lint afgezet. De technische recherche en het team brandonderzoek van de politie onderzoeken de brand.

Foto: SQ Vision.

Hoe de brand aan de Elsbeemd in Oosterhout kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).