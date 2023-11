Verkiezingen: Marijnissen stemt in Oss • vaak duimen draaien in Castelre

08.35

In Castelre, met volgens Google 139 inwoners, is er één stembureau. Gemeenteraadslid Ad Severijns verwacht daar vandaag zo'n tweehonderd stemmers. "Die komen in golven", vertelde hij in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Tussen de middag kan het hier wel even wat drukker zijn, want dan komen er mensen ook lunchen in dit café. Soms zal het dus even druk zijn, maar daarna is het weer duimen draaien."