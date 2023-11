Geen dokter? Deze klinieken leren je toch hoe je fillers moet zetten

Om fillers te mogen zetten moet je basisarts zijn en het liefst ook een tweejarige opleiding tot cosmetisch arts gevolgd hebben. Maar het kan ook sneller: Brabantse klinieken geven zelf ‘opleidingen’ fillers zetten, inclusief zelfgemaakt certificaat. ‘Voor deze cursus is geen verplichte vooropleiding nodig.’

Beiden klinieken zetten spuiten met een mesogun, een apparaat waar een naald in geplaatst moet worden. Om de gun te gebruiken is sinds een jaar een BIG-registratie nodig, maar net als in Tilburg lijkt dit ook in Valkenswaard geen eis om de opleiding te volgen: ‘Voor deze cursus is geen verplichte vooropleiding nodig’.

Mesogun te koop De Tilburgse onderneemster is niet de enige die een kliniek combineert met een ‘opleiding’. Ook de kliniek De Huidspecialisten in Valkenswaard timmert onder de naam Huidspecialist Opleidingen aan de weg.

Door het woord ‘medical’ in de naam zou je verwachten dat de oprichtster en cursusleidster een medische opleiding heeft, maar ze is geen BIG-geregistreerde arts en mag zichzelf ook geen cosmetisch arts noemen. Dat verwacht ze dan ook niet van haar cursisten: werkzaam zijn als schoonheidsspecialist is de enige eis die gesteld wordt, zo valt te lezen op de site.

Zo’n twintig klinieken in onze provincie doen cosmetische ingrepen terwijl hun personeel daar niet voor opgeleid is, of het zelfs volgens de wet niet mag, zo ontdekte Omroep Brabant. Zelf een kliniek starten blijkt eenvoudig, met dank aan niet-gecertificeerde zaken die toekomstige collega’s zelf opleiden. Een van hen claimt zelfs onterecht een ‘erkende opleidingsinstelling’ te zijn.

Cursisten kunnen meteen shoppen, want de mesoguns worden verkocht in Lason, de speciale webwinkel van De Huidspecialist. Die wordt online een ‘groothandel’ genoemd, maar iedereen die wil kan er bestellen.

Register beroepsonderwijs

Huidspecialist Opleidingen claimt daarnaast op de site geregistreerd te zijn in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Ze zouden daarmee voldoen aan de ‘Kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs’.

De CRKBO laat weten dat Huidspecialist Opleidingen bij hen niet bekend is. Na vragen van Omroep Brabant is de bewuste tekst van de website verwijderd.

Handhaving

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is kritisch op dit soort opleidingen. “Zo’n cursus is niet genoeg om aan te tonen dat je bekwaam bent. Dat is een tweejarige opleiding tot cosmetisch arts wel”, aldus woordvoerder Marguerite van Randwijck.

David Mosmuller, cosmetisch ats en directeur van kliniek Doctors at Soap schrikt van dit soort opleidingen waar een BIG-vermelding geen eis is. “Handhaving is een probleem. Dat het strafbaar is, blijkt niet voldoende. Ik vind dat schokkend.” Al begrijpt hij dat de inspectie niet kan toveren: “De inspectie kan onmogelijk van alles op de hoogte zijn. Aan de andere kant: als u deze opleidingen kan vinden, kan de inspectie het ook.”

Reacties

Lanette Medical reageerde niet op vragen van Omroep Brabant. Huidspecialist Opleidingen geeft aan de website aan te zullen passen zodat duidelijk is dat een BIG-vermelding voor cursisten wel verplicht is. Vooralsnog is dit niet gebeurd. De naam of het BIG-nummer van degene die de cursussen verzorgt, wil het bedrijf niet geven.

Omroep Brabant doet onderzoek naar misstanden in de wereld van de cosmetische ingrepen. Heb je en tip? Mail de onderzoeksredactie, of tip ons 100% anoniem en veilig via Publeaks.