112-nieuws: fietser gewond na botsing • spoorboom valt op vrachtwagen

13.09

De politie heeft vanmorgen een huis aan de Menenstraat in Breda doorzocht. Het is onderdeel van het onderzoek naar meerdere explosies in de wijken Hoge Vucht en Wisselaar. In het huis zijn spullen in beslag genomen en er is iemand gehoord die mogelijk meer weet over de aanslagen.

