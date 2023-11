112-nieuws: scooterrijder zwaargewond • man betrapt met bivakmuts

23.30

Een 22-jarige man is gisteravond rond half twaalf van de weg gehaald in Boxtel omdat de uitlaat van zijn auto los hing en een buitenspiegel ontbrak. De man bleek ook onder invloed van drugs en had gestolen postbezorgerskleding en een bivakmuts bij zich, meldt Verkeerspolitie Oost-Brabant.

In zijn huis in Boxtel is vervolgens een 19-jarige man aangehouden op verdenking van heling, oplichting en diefstal. De mannen zitten voorlopig vast, de recherche doet onderzoek.