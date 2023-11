Voetganger overleden na ongeluk in Vught

Het slachtoffer dat gewond raakte bij een verkeersongeluk in Vught, is in het ziekenhuis overleden. Dat gebeurde dinsdagavond op de Kempenlandstraat. De vrouw werd aangereden op een zebrapad en was toen nog aanspreekbaar, maar heeft het ongeval toch niet overleefd.

