Verkiezingen: Bamenga nog niet zeker van zetel, Lahlah heeft een kater

09.27

Femke Zeedijk uit Eindhoven is de nummer twaalf op de lijst van het NSC. Dat betekent voor Zeedijk dat ze ‘gewoon’ in de Tweede Kamer terechtkomt. De NSC staat nu immers op twintig zetels. ’s Ochtends laat ze vanaf haar keukentafel weten ontzettend blij te zijn. “Ik heb er heel erg veel zin in. We hebben gisteren na de eerste exitpoll echt een mooi feestje gebouwd”, zegt ze met een glimlach van oor tot oor.

Zeedijk heeft de afgelopen tien jaar bij ASML gewerkt en de afgelopen jaren vooral kleinere freelanceopdrachten gedaan. "Maar dat moet ik nu allemaal stopzetten. Mijn taak in Den Haag is een fulltimebaan.” Verder moet ze alles vooral nog laten bezinken. “Het is nogal veel. We komen vanmiddag samen. Er zal genoeg te bespreken zijn”, lacht ze

Over regeren met de PVV heeft ze nog geen mening. “Je kunt de PVV niet negeren als er zoveel mensen op hebben gestemd, maar tegelijkertijd liggen onze standpunten ver uit elkaar. Ik ben er zelf nog niet uit. Ik vind het heel moeilijk daarop te reageren”, zegt Zeedijk, die een functie als staatssecretaris of minister overigens niet ziet zitten.

"Ik ben drie dagen per week in Den Haag, maar die andere dagen wil ik hier in de regio actief zijn. Daar ligt mijn kracht en in de Kamer zitten is al vrij veel werk."