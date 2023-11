112-nieuws: brand in huis Boxtel • ongeluk op A58

04.41

In de Lindenburghlaan in Steenbergen is rond kwart voor vier 's nachts een zwaargewonde man gevonden op een bankje. Meerdere politie-eenheden, twee ambulances en een traumaheli kwamen daarop naar de Lindenburghlaan. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De recherche doet onderzoek. Er was afgelopen nacht nog niemand aangehouden.