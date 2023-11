112-nieuws: autobrand op industrieterrein • bestuurder rijdt van dijk af

18.37

Op de Koekoekdijk in Moerdijk is vanmiddag een automobilist tegen boom gebotst. De bestuurder is in de bocht de macht over het stuur verloren, waardoor hij naast de dijk is beland. De brandweer moest hem uit de auto bevrijden, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam is gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.