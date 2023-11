112-nieuws: rare lucht in verzorgingshuis • steekpartij in Eindhoven

01.00

In een huis aan de Bennekelstraat in Eindhoven is gisteravond een man bij een steekpartij gewond geraakt aan zijn been en pols. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bewoonster van het huis is opgepakt. De politie geeft aan dat de toedracht van de steekpartij nog niet helemaal duidelijk is. Het lijkt er echter op dat er een ruzie in de huiselijke sfeer aan de steekpartij voorafging.