112-nieuws: N269 dicht door ongeluk • ongeluk op A58

08.11

Door een brand in een kantoorpand in Waalwijk stonden vanmorgen meerdere werknemers op straat. Het pand ligt aan de Sluisweg en er zit een bedrijf in dat chemische materialen maakt voor verf. De brandweer rukte groots uit, omdat er veel gevaarlijke stoffen in het gebouw worden opgeslagen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de brand niet is overgeslagen naar de opslag met chemische stoffen.