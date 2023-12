112-nieuws: auto over de kop op A58 • tot 23.00 uur code geel

14.25

De politie heeft vannacht in Eindhoven een verdachte aangehouden nadat bij hem in de auto onder meer zestien lachgasflessen en zeventig xtc-pillen werden gevonden. Agenten zagen de auto met daarbij meerdere mensen ergens in het stadsdeel Tongelre staan. De achterklep van de auto stond omhoog, maar toen de omstanders de politie in de gaten kregen, liepen ze weg. Sommigen met een lachgasfles in de hand. De bestuurder van de auto stapte ook meteen in en reed weg.

De politie besloot achter de auto aan te gaan. "De goede keuze", zo schrijft ze op social media. In de auto vonden agenten even later de lachgasflessen, de xtc-pillen, buisjes met vermoedelijk GHB en speed en ook een grote doos met nicotinepods. Dat zijn nicotinezakjes, ook wel snus genoemd.

De aangehouden verdachte had twee telefoons en een groot bedrag aan cash geld op zak.