Brabant kleurt op veel plaatsen wit, drie centimeter sneeuw verwacht

Op de meeste plekken in onze provincie ligt zondagavond een dun laagje sneeuw. De eerste vlokjes vielen aan het einde van de middag in het westen van Brabant. Komende uren wordt het op steeds meer plaatsen wit en glad. De verwachting is dat er tussen de één en drie centimeter sneeuw gaat vallen.

De sneeuw trekt van het zuidwesten naar het noordoosten van Nederland. Daardoor wordt de meeste sneeuw verwacht in het westen van onze provincie. Maar ook de straten in het midden en oosten, zoals Oisterwijk, Waalwijk en Son en Breugel, kleuren langzaam maar zeker wit. Het KNMI heeft voor zondag weercode geel afgegeven. In het hele land kan het glad worden door de sneeuwval. Aan het einde van de avond stopt het in Brabant weer met sneeuwen. Dan kan het zelfs een paar graden gaan dooien, waardoor het laagje sneeuw weer wegsmelt. Maandagochtend is het nog wel oppassen geblazen als je naar buiten gaat. Het kan erg glad worden door sneeuwresten en bevriezing van natte stukken op de wegen. Heb jij een mooie foto van de sneeuw? Mail hem dan naar ons.

