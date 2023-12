112-nieuws: A27 helemaal dicht • brand in loods met houtpellets

22.21

In de Molenstraat in Boekel worden bewoners geteisterd door een extreme rotte eierlucht. De geur hangt in sommige huizen en in de buurt van het riool. In sommige woningen is het zo erg, dat mensen geëvacueerd zijn. Ze worden opgevangen in café Thea Tielemans.

De brandweer is het riool aan het doorspoelen, in de hoop dat dat helpt. Waar het vandaan komt, weten ze namelijk niet. De gemeente gaat onderzoek doen en de inwoners voorzien van verdere instructies. "Op sommige plekken is het minder, maar op andere plekken ga je bijna over je nek", vertelt een 112-correspondent.

