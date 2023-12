112-nieuws: A67 weer vrijgegeven • twee werknemers onwel in Moerdijk

14.16

Agenten in Den Bosch geloofden vanmiddag hun eigen ogen niet. Een zelfrijdend orgel met stuur, motorblok en voorzien van een echte Piet...

"Met deze muzikale Spaanse Orgelpiet over de straat, moesten we toch even uitleggen hoe dat hier in Nederland gaat", meldt de politie Den Bosch al rijmend. "Het is helaas hier in Nederland niet toegestaan, om zonder trekkend voertuig met 25 km/u over de weg te gaan. Het argument van Piet dat iedereen het doet, maakt het helaas nog steeds niet goed."

Het kleine laatste stukje mocht Piet, met een waarschuwing op zak, verder rijden, zodat hij toch nog meer kinderen kon verblijden.