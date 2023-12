112-nieuws: A27 weer open • auto botst met geparkeerde auto

22.21

In de Molenstraat in Boekel werden bewoners geteisterd door een extreme rotte eierlucht. De geur hing in sommige huizen en in de buurt van het riool. In sommige woningen is het zo erg, dat mensen geëvacueerd zijn. Ze werden opgevangen in café Thea Tielemans. De oorzak is overigens duidelijk: zwavelwaterstof. Het stofje is niet schadelijk.

Dit is hoe erg zwavelwaterstof kan stinken