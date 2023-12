112-nieuws: auto in de sloot • auto's botsen op elkaar

00.20

Een man op een scooter is afgelopen nacht tegen zeker drie geparkeerde auto's gebotst op de Zeelsterstraat in Eindhoven.

Meerdere ambulances kwamen naar het ongeval, net als politie en een mobiel medisch team. De bestuurder was in eerste instantie niet aanspreekbaar. Hij is na behandeling in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto's langs de weg raakte beschadigd.

De bestuurder zou meerdere botbreuken hebben opgelopen, aldus de politie ter plaatse. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt onderzocht. De politie is op zoek naar camerabeelden van beveiligingscamera's of deurbellen met camera in de omgeving. De weg werd na het ongeluk ongeveer een uur afgesloten.