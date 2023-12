112-nieuws: treinverkeer Tilburg hervat • fietser geraakt door truck

20.10

De politie heeft in Den Bosch de auto van een 28-jarige Poolse bestuurster in beslag genomen. De vrouw woont al lange tijd in Nederland, maar ondanks meerdere bekeuringen bleef ze in haar Poolse auto rijden. In Nederland mag je niet rondrijden in een met een buitenlands kenteken en daarom heeft ze opnieuw een boete gekregen. De auto is in beslag genomen en de rechter beslist wat ermee gaat gebeuren.