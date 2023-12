Dichte mist en gladheid zorgt voor files in heel Brabant

Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in onder andere Brabant. Er is code geel afgekondigd, op sommige plaatsen is het zicht minder dan 200 meter. Ook is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Vanwege de mist en de gladheid wordt er langzamer gereden. Op de Brabantse wegen staat het verkeer op verschillende plekken vast.

Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een lange file ter hoogte van knooppunt Leenderheide. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij de Ravenstein, dat zorgt voor veel vertraging. Ook op de A67 richting Eindhoven staat een file. In het westen van Brabant staat het verkeer stil op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint Annabosch.



Strooien

Code geel geldt voor heel het land, volgens het KNMI is het vooral in het zuiden van het land plaatselijk erg mistig. Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies hebben sinds woensdagavond veel strooiwagens laten rijden. In de loop van de ochtend wordt verwacht dat de gladheid afneemt, dan komt de temperatuur boven het vriespunt. In de tweede helft van de ochtend verdwijnt ook de dichte mist, meldt het KNMI. Mistlichten

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om waar nodig hun rijstijl aan te passen. Weggebruikers mogen bij dichte mist hun mistlicht gebruiken. Als het zicht minder is dan 200 meter, mag het mistlicht aan de voorkant aan. Is het zicht minder dan 50 meter, dan mag ook het mistlicht aan de achterkant aan. Vliegverkeer op Eindhoven Airport ondervindt geen last van de mist. Op de website is te zien dat de meeste vluchten volgens schema vliegen.