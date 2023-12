112-nieuws: gewonde bij steekpartij • geen treinverkeer Land van Cuijk

09.41

Op ongeveer vijfhonderd plekken in Oostelbeers was vanmorgen een stroomstoring. Netwerkbeheerder Enexis kreeg rond zeven uur een melding. 'Knipperende lichtjes', zo lieten klanten weten en dat had niets te maken met kerstlampjes of sterretjes. Er was door nog onbekende oorzaak een storing in een kabel ontstaan. Om half negen is de stroomvoorziening voor op de kop af 462 klanten afgesloten om het probleem te kunnen verhelpen. Rond kwart voor tien was het euvel verholpen, een kwartier vroeger dan was gepland.