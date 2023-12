112-nieuws: ongeluk op de A50 • inbrekers aangehouden

08.00

In een appartement aan de Hertewissel in Oss is gisteren aan het eind van de avond een man dood gevonden. Dit nadat er was geschoten. Wat er precies is gebeurd en of er sprake is van een misdrijf, is vanochtend nog niet duidelijk. Dit wordt door de politie nog onderzocht. De politie werd rond tien uur gisteravond gealarmeerd.

"We houden rekening met meerdere scenario's. Onze specialisten van Forensische Opsporing doen onderzoek in de woning", liet de politie vannacht weten. Het appartement is onderdeel van een klein complex van zo'n veertig appartementen.