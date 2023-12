112-nieuws: forse vertraging op A2 en A27 • auto raakt van de weg

7.25

Op de snelweg A27 is een vertraging van bijna anderhalf uur ontstaan tussen de knooppunten Noordeloos en Hank. In de richting van Breda staat een file van 12 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.

Ook het verkeer op de A2 in de richting van Utrecht zit het niet mee tijdens de maandagochtendspits. Tussen de afritten Veghel en het Gelderse Waardenburg moest tegen zeven uur rekening worden gehouden met een extra reistijd van een uur. Oorzaak was een ongeluk. Door bergingswerkzaamheden was één van de rijstroken een tijdje afgesloten.

Even na zeven uur was de weg weer vrij en nam de extra reistijd zienderogen af. Rond vijf voor half acht bedroeg die een minuut of 40.