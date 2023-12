112-nieuws: ongeluk op de A58 • crash met gestolen auto

11.45

De vrouw van 31 die werd aangehouden nadat zaterdagavond in een appartement aan de Hertewissel in Oss een man van 23 dood werd gevonden, zit nog vast. Dat laat de politie vanochtend weten. Meer informatie over wat er is gebeurd, maakt de politie ook vanochtend niet bekend. Duidelijk is dat er in het appartement is geschoten en dat daarna de man van 23 dood werd gevonden.

Een vrouw van 36 die in deze zaak ook werd aangehouden, werd gisteren weer vrijgelaten. Zij is geen verdachte meer, maakte de politie gisteren aan het eind van de middag bekend. "Alle aandacht is nu gericht op het onderzoek, waarbij we nog steeds rekening houden met alle scenario’s", zo geeft een politiewoordvoerder vanochtend aan.

Op verdere vragen gaat hij in het belang van het onderzoek niet in. Mogelijk volgt er later vandaag meer informatie.