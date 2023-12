112-nieuws: ongeluk met drie auto's • botsing op kruispunt

11.00

De snelweg A2 is in de richting van Den Bosch naar Utrecht deels afgesloten geweest bij de afrit naar het Gelderse Kerkdriel. Er waren twee rijstroken dicht. Oorzaak was volgens Rijkswaterstaat een ongeluk dat rond tien over tien gebeurde met meerdere auto's. Vanaf knooppunt Hintham stond er al snel een file van 6 kilometer en dat betekende een vertraging van ruim een uur.

Tegen kwart voor elf was de weg weer vrij, maar was er nog wel drie kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Ook dat probleem was snel voorbij, want tegen elf uur was de filelengte geslonken naar 2 kilometer en bedroeg de extra reistijd nog maar 6 minuten.

