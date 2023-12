112-nieuws: scooterrijder gewond na ongeluk • botsing op kruispunt

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.20 Het is druk op snelwegen in Brabant Op diverse snelwegen in Brabant is het een drukke ochtendspits. Op onder meer de A50 en de A58 moest door ongelukken een rijstrook worden afgesloten en was de vertraging op een bepaald moment opgelopen tot ongeveer een uur. Ook op de A27 was het file rijden. Drukke ochtendspits, uur vertraging op A50 en A58

00.40 Auto's botsen op kruispunt Twee auto's zijn maandagnacht flink beschadigd geraakt na een botsing. Op de kruising van de Wesselmanlaan met de Jan van Brabantlaan in Helmond ging het mis. Een van de bestuurders is in de ambulance onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto's zijn door een berger opgehaald. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.