112-nieuws: onderzoek naar vermiste vrouw • leegstaand huis in brand

03.50

In een leegstaande woning aan de Burgemeester Verkuijlstraat in Boxmeer is vannacht rond drie uur brand ontstaan. Er werden brandweerlieden van diverse korpsen uit de regio en zelfs uit Sint-Michielsgestel opgeroepen. Ook is een hoogwerker ingezet. Volgens iemand uit de buurt verbleven er zwervers in het huis, maar er is niemand gevonden, wel een achtergelaten slaapplek.

Het ruim honderd jaar oude huis staat vlakbij een filiaal van supermarkt Lidl. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. De oorzaak van de brand is onbekend. Het achterste gedeelte van het huis is volledig uitgebrand. Onder meer de Burgemeester Verkuijlstraat werd tijdens de bluswerkzaamheden voor een deel afgesloten.