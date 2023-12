112-nieuws: Roan Foppele (15) vermist • man valt in gat

10.55

De N279, de provinciale weg tussen Veghel en Asten, is in beide richtingen afgesloten. Tussen Beek en Donk en Boerdonk staat er een file van twee kilometer in de richting van Den Bosch. Oorzaak is een eenzijdig ongeluk met een vrachtwagen die in de slip geraakt is en tegen een viaduct is gereden. De vrachtwagen staat nu onder het viaduct en verspert de weg. Er is niemand gewond geraakt.