Vijf punten van Peter Bosz na de de groepsfase in de Champions League

Peter Bosz geniet steeds meer van zijn ploeg. Na een gelijkspel in de laatste groepswedstrijd van de Champions League sprak hij vol trots over zijn ploeg. Vooral Malik Tillman kreeg een groot compliment van zijn trainer die ook al een klein beetje vooruitkeek naar de volgende ronde. Deze vijf onderwerpen kwamen aan bod.

De wedstrijd tegen Arsenal

“Ik ben trots op mijn jongens. Als je ziet met wat voor elftal wij aantreden, dan doel ik op Mauro Junior en Armando Obispo, die in lange tijd weer 90 minuten speelden en linksback Patrick van Aanholt die voor het eerst op het middenveld stond, dan hebben wij erg goed gespeeld. In Londen kregen we geen één uitgespeelde kans en nu wel. Beiden ploegen wilden winnen, deze wedstrijd was een reclame voor het voetbal.”

Tillman en Saibari

“Het was gewoon eng hoe goed Malik Tillman speelde. We zijn elke keer verrast met wat hij in het veld laat zien. Hij was de absolute uitblinker. Ik heb echt zitten genieten. Hij speelde geweldig. Maar ook Ismael Saibari liet weer zien waarom hij de laatste weken in de basis staat. Hij had wat pech bij zijn schot, maar het wordt een hele uitdaging om straks al onze goede middenvelders op te stellen.”

De Champions League

“Het is ontzettend knap wat wij gepresteerd hebben. Op voorhand weet je dat drie ploegen gaan strijden om de tweede plek achter Arsenal. Dat we de volgende ronde al voor de laatste wedstrijd weten te bereiken is fantastisch. Het is ook goed voor Nederland. Dit was weer even geleden.”

Kritische noot

“Ik wil vooral trots zijn vandaag, maar ik kan ook altijd nog wel iets kritisch bedenken. We hadden vandaag misschien wel moeten winnen gezien het aantal kansen in de eerste helft. Als ons dat was gelukt dan had PSV de beste groepsfase uit de historie gehad. Dat was een statistiek die voorbij kwam en die ik toch graag had behaald.”

Knock-outfase

“We waren vandaag erg goed, maar willen we in de knock-outfase ook doorgaan dan moet het nog beter. Maar ik ben er ook van overtuigd dat geen enkele groepswinnaar het leuk gaat vinden om tegen ons te spelen. Maar willen we geschiedenis schrijven dan moeten we nog beter!”

