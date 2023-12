112-nieuws: meerdere autobranden • één aanhouding rond wedstrijd PSV

06.35

Een 63-jarige vrouw is vanochtend in alle vroegte ruw gewekt door twee inbrekers in haar huis aan de Kegelstraat in Oosterhout. De inbrekers bedreigden de vrouw met een mes terwijl ze lag te slapen. Onduidelijk is of de vrouw gewond is geraakt. Ook is niet duidelijk of de inbrekers iets buit hebben gemaakt.

De melding van de overval kwam om tien voor zes bij de politie binnen. De politie doet onderzoek aan de Kegelstraat. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.