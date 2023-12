112-nieuws: oplichter steelt pas en pint ermee • kind gewond door roltrap

17.01

In een huis in Geertruidenberg is gisteren een hennepkwekerij ontdekt. Boa's van de gemeente klopten op de deur tijdens een routinecontrole, omdat er onduidelijkheid was over wie er woonde. Een 63-jarige man wilde hen niet binnenlaten. Na een warmtemeting besloot de politie het huis aan de Nassaustraat binnen te gaan. In twee kamers op de eerste verdieping stonden 276 planten. De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is aangehouden. De kwekerij is geruimd.