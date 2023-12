112-nieuws: zwaan vast op het dak • kind gewond door roltrap

08.48

De politie waarschuwt inwoners van Oss voor een malafide dakgootschoonmaker. Ze heeft meerdere meldingen van poging tot oplichting gekregen. Het gaat om een 45-jarige man die zonder afspraak bij huizen aanbelt met de smoes dat hij die week de dakgoot van het huis heeft gereinigd en nu komt afrekenen. "De man is volhardend dat hij het werk geleverd heeft en betaald wil worden. Na controle bleek de dakgoot gewoon vol blad en smerig te zijn", weet de politie.

De man is een bekende veelpleger van de politie. Een veelpleger is iemand die meer dan tien keer met de politie in aanraking is geweest voor een misdrijf. "De man is gewaarschuwd en weet dat wij hem nu in de gaten houden."

Er lopen veel meer oplichters rond die zich voordoen als elektricien of dakdekker, hier vertellen we hoe je die oplichters herkent