112-nieuws: 275 kilo illegaal vuurwerk • vrachtwagens botsen op brug

13.00

Op de A58 zijn tussen Oirschot en knooppunt De Baars Breda zojuist twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Het is onduidelijk hoe dat is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen. De vertraging op de weg bedraagt op dit moment bijna een uur. Omrijden is mogelijk richting Den Bosch via de A2 en A65. De vertraging bedraagt een uur. Het duurt nog een paar uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat.

