112-nieuws: traumaheli landt naast NAC-stadion • vrachtwagens botsen

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

11.48 Snelweg kort dicht na botsing kleine vrachtwagens Op de Keizersveersbrug op de A27 bij Raamsdonksveer zijn vanochtend twee kleine vrachtwagens op elkaar gebotst. Door de botsing was de snelweg kort dicht voor het verkeer. Inmiddels is een van de twee wagens getakeld en rijdt het verkeer over één rijstrook. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Wel bedraagt de vertraging rond twaalf uur nog altijd drie kwartier. Er is daarom een omleiding ingesteld. De weg is naar verwachting rond een uur 's middags weer vrij. Wachten op privacy instellingen...

11.43 Traumahelikopter geland naast Rat Verlegh Stadion Naast het Rat Verlegh Stadion in Breda verzamelden zich vanochtend meerdere hulpdiensten. Omdat er ook een traumahelikopter landde trok dat veel bekijks. Die hulpdiensten kwamen af op een melding voor een reanimatie in een bedrijf aan de Stadionstraat. Mensen die in de buurt werken meldden aan een verslaggever van Omroep Brabant dat er iemand met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

09.20 Ook raak op de A59 Ook de A59 is zojuist deels gesloten van Den Bosch naar Oss vanwege een ongeval. Het ging mis bij knooppunt Paalgraven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Een benzinelek op de weg zorgt ervoor dat de weg nog niet helemaal open kan, meldt de ANWB. Meer informatie over het ongeval vind je hier

08.40 File na botsing Op de A50 staat op dit moment een lange file richting Eindhoven. Bij Sint-Oedenrode zijn een bestelbus en een auto op elkaar gebotst. Daar is de linkerrijstrook dicht. Update 09.10: de weg is weer vrij en de file neemt af. Dit is de schade op de A50

01.10 Twee auto's botsen op elkaar Twee auto's zijn gisteravond rond half elf op elkaar gebotst op de Citadellaan in Den Bosch. De witte auto kwam uit de richting van de Orthenseweg, de zwarte auto kwam vanuit het centrum van Den Bosch. De zwarte auto reed op de verkeerde weghelft en reed waarschijnlijk ook te hard. Drie inzittenden van deze auto gingen er na het ongeluk te voet vandoor. Twee van hen zijn aangehouden door de politie. Naar de derde inzittende wordt gezocht. Een ambulance kwam ter plaatse voor de bestuurder van de andere auto. Het is niet bekend hoe ernstig hij gewond is geraakt. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en heeft de zwarte auto in beslag genomen voor sporenonderzoek. Foto: Bart Meesters / SQ Vision